По их мнению, строители отстают на два месяца.

В городе оружейников жители микрорайона Салтаниха просят врио губернатора Александра Авдеева ускорить строительство новой школы. Под обращением подписался 51 ковровчанин.По их мнению, строители отстают на два месяца. По срокам её должны сдать 15 декабря 2022 года.Ранее горожане жаловались на подрядчика в местную мэрию, министру просвещения, а также прокурору Владимирской области.«С тех пор на объекте ничего не изменилось», - сетуют они.Напомним, что вместимость возводимого учреждения составит 1 100 человек. Работы ведёт компания «Айди партнер». Они начались в мае текущего года. Ради школы в округе