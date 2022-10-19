Взамен выбывших из списков необходимо добрать определённое количество бойцов.

Мобилизация во Владимирской области пока не завершена. Военкоматы продолжают призывать резервистов.Александр Авдеев ответил на вопросы читателей по теме частичной мобилизации. На фоне владимирцы интересуются состоянием дел в 33-ем регионе.«Получаю от подписчиков вопросы, завершена ли частичная мобилизация. Пока нет. Есть люди, которых после проверки военкомы возвращали из учебного центра домой. Есть запасники, которые подтверждают право на отсрочку. Взамен выбывших из списков необходимо добрать определённое количество бойцов. Вот почему формирование команды пока продолжается», - пояснил губернатор.Напомним, что всего в армию по стране планируется набрать 300 тысяч человек.