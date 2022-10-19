Накануне в ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение об исчезновении 8-летнего...

Накануне в ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение об исчезновении 8-летнего мальчика. Он отправился на прогулку, но с наступлением темноты не вернулся. Родители обратились в полицию.В течение нескольких часов сотрудники разных подразделений полиции обходили территорию, где, предположительно, мог находиться подросток. Поиски велись, в том числе в поле и в лесу.В результате ребенок был обнаружен инспектором ОПДН ОМВД России по Александровскому району лейтенантом полиции Анной Асташенко спящим в стоге сена.В настоящее время мальчик передан родителям, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Напомним, Ооенью текущего года в подразделения органов внутренних дел Владимирской области поступило более 220 сообщений о пропавших без вести. Более 20 из них – несовершеннолетние. К счастью, все дети найдены живыми.Фото https://www.pxfuel.com/