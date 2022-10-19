Amber – проект рестораторов Антона Пинского и Дмитрия Романова на Цветном бульваре.

Amber – проект рестораторов Антона Пинского и Дмитрия Романова на Цветном бульваре.Ресторанный рынок столицы сохраняет удивительный динамизм даже несмотря на нынешние весьма непростые обстоятельства. Много проектов закрывается, однако и новых появляется не меньше. Причем речь ни в коем случае не идет об упрощении форматов. Напротив, порой кажется, что именно сейчас самое подходящее время для необычных решений. Очередное тому подтверждение – ресторан Amber.Это совместный проект рестораторов Антона Пинского и Дмитрия Романова, открывшийся на Цветном бульваре в самом конце сентября. С улицы найти его непросто – нет ни вывески, ни указателей. Однако это не "спикизи" заведение – говорят, что вывеску к открытию сделать просто не успели, а теперь уже вроде как и не надо, сарафанное радио заработало. Тем более, что у ресторана есть другие, не менее говорящие опознавательные знаки и, прежде всего, могучая янтарная колонна, а за ней стена из непрозрачного и фактурного стекла. Впрочем, главное здесь, конечно, не внешний декор, а то, что внутри.Amber совсем небольшой, всего на 42 посадочных места. Львиную долю уютного пространства с приглушенным светом занимает открытая кухня с кастомным грилем – все готовится только на нем. Никаких тебе конвектоматов, фритюра и электрических плит. Вокруг кухни тянется длиннющая барная стойка, что сразу выдает концепцию заведения. Amber – паназиаткий ресторан с сильным акцентом на японские гастрономические традиции. За воплощение кулинарных идей отвечают Михаил Самсонов (Misato, Lucky Izakaya Bar, Koji) и Андрей Каплунов ("Недальний Восток", Cutfish, Lotus Roomи др.) – оба с большим опытом работы в данной сфере.В меню уважительное отношение к традиции гармонично сочетается с тягой к смелым экспериментам. Для сторонников первой можно смело рекомендовать суши и сашими, мисо-суп и кушияки. Для тех, кому интересней авторский взгляд – роллы с манго и авокадо, стриплойн кодзи и гречишная панна котта с маракуей. Неизменным остаетс только одно – отменное качество исходных продуктов, вкус которых шефы стараются сохранить.Впрочем, практически в каждой позиции есть свои нюансы. Например, стручки эдамаме обжариваются на гриле, а вместо соли их приправляют сушеными водорослями комбо. Сэндвич унаги сандо вместо хлеба сконструирован из ломтиков копченого угря, с васаби и шичими. А вкуснейший сашими из шимаджи дополнен маринованными стебельками морского винограда. Одним словом, подлинная радость для тех, кто любит разбирать блюдо как захватывающую головоломку.Чтобы оценить гастрономическую концепцию заведения хотя бы в первом приближении, имеет смысл выбрать несколько знаковых позиций из каждого раздела. Начать можно обжаренных на гриле мини-баклажанов, пряно-острых томатов с апельсиновым понзу и тартара из тунца с лапшой зеленый чай. Далее отведать сочных цукуне из морепродуктов. Затем оценить стерлядь унаги с васаби пюре и жареный черный рис с креветкой. А завершить трапезу оригинальным десертом с бананом, мисо и карамелью.В скором времени Самсонов и Каплунов грозятся запустить шефс-тейбл в формате омакасе сета и это может стать отдельным поводом заглянуть в Amber.Средний счет – 3 000 рублей.