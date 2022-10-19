Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что уровень повышенной готовности в регионе никак не изменит привычный ритм жизни. «Мы приступили к исполнению поручений главы

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что уровень повышенной готовности в регионе никак не изменит привычный ритм жизни. «Мы приступили к исполнению поручений главы государства. Для жителей нашей области уровень повышенной готовности в настоящее время не сопряжен ни с какими изменениями привычного ритма жизни. Задачи по обеспечению экономической стабильности, безопасности и правопорядка, защите от чрезвычайных