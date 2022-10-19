Коллегия Счетной палаты утвердила итоги проверки в городе Коврове. В ходе контрольного мероприятия...

Коллегия Счетной палаты утвердила итоги проверки в городе Коврове.В ходе контрольного мероприятия проанализировано, как в муниципалитете решаются вопросы местного значения в сферах дорожного хозяйства, благоустройства, образования и физической культуры и спорта, сообщила пресс-служба Счетной палаты Владимирской области.При этом в работе органов местного самоуправления города выявлены отдельные нарушения и недостатки по управлению финансовыми ресурсами.В частности, анализ осуществления администрацией г. Коврова дорожной деятельности показал, что должностными лицами муниципального образования допущены нарушения законодательства об автомобильных дорогах, о контрактной системе в сфере закупок, антимонопольного законодательства, государственных стандартов, строительных норм и правил, а также условий муниципальных контрактов.Основные задачи муниципального образования г. Ковров в области дорожной деятельности решены не в полной мере, сделали вывод аудиторы:"Необоснованные действия должностного лица местной администрации по расходованию бюджетных средств дважды за период с апреля по август 2021 года на ремонт участка автомобильной дороги до мкр. Заря г. Коврова протяженностью 1,7 км способствовали нанесению ущерба бюджету г. Коврова оценочно на общую сумму 3,5 млн руб".Кроме того, установлены факты принятия и оплаты муниципальным заказчиком невыполненных работ, использования подрядчиком материалов, отличных от предусмотренных проектной и сметной документацией и указанных в актах о приемке работ, некачественного производства отдельных видов работ по капитальному ремонту 2-го здания «Гимназии № 1 имени А.Н. Барсукова», повлекшие материальный ущерб оценочно на общую сумму 0,5 млн руб.Фото https://www.pxfuel.com