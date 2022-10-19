14 октября православные вспоминают святого апостола Фому.

14 октября православные вспоминают святого апостола Фому.ИСТОРИЯСвятой апостол Фома играет фундаментальную роль в жизни христианской церкви. Он считается одним из 12 учеников Иисуса Христа. 19 октября православные чтят его память.Многие верующие знают апостола как Фому Неверующего. Это прозвище закрепилось за святым в Евангелии от Иоанна. Согласно учению, ученик не поверил в воскрешение Христа и захотел лично убедиться в правдивости события, коснувшись ран своего учителя.Апостол Фома считался наиболее слабым учеником Христа, однако Господь наделил его мужеством, и тот обошел многие земли с проповедями. Святой считается основателем христианских церквей сразу в нескольких государствах. Свои дни он закончил в Индии, где за проповеди был брошен в темницу и подвергнут пыткам.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДАВ Фомин день запрещается проявлять лень и подолгу спать. Девушкам нельзя много болтать. Наши предки в христианский праздник тратили свое время на домашние заботы. Кроме того, славяне верили, что в день памяти Фомы нельзя переедать и, наоборот, нельзя отказывать нищим в хлебе.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИАпостол Фома считается покровителем припасов и достатка, поэтому накануне 19 октября было принято ставить ему свечку в церкви и молиться об урожае и богатстве в доме. Также в праздничный день пекли каравай, ломоть от которого считалось правильным отдать нуждающимся. Кстати, у славян была примета: если в Фомин день прилетели северные птицы, то похода будет холодной.