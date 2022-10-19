В Калининграде действует специальная программа для инвесторов.

В Калининграде действует специальная программа для инвесторов.В октябре в Багратионовске на юге Калининградской области на закрытых торгах был продан средневековый замок Прейсиш-Эйлау, построенный в начале 14 века по приказу главы Тевтонского ордена. Новый владелец заплатил за историческую постройку всего 7,6 млн рублей – цену, сопоставимую со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве.Новый владелец планирует отреставрировать замок и приспособить его к современным реалиям, переоборудовав под гостиницу, выставочный или образовательный центр, гастрономическое пространство.В Калининградской области уже полтора года действует специальная программа для инвесторов, в рамках которой можно арендовать или купить замок или другую старинную постройку, представляющую культурную ценность. Доступны такие сооружения, как бастион, пивоварня, казармы, мельница, форт. Многие из зданий находятся в неплохом состоянии, хотя их возраст превышает 700 лет.Инвестор в рамках областной программы может оформить кредит на сумму до 1 млрд рублей под 0% на срок до 15 лет. Приобретенную или купленную постройку разрешается использовать в любых целях, в том числе для ремонта под жилье.