Образовательный проект уже второй год действует при Законодательном Собрании.

Итак, второй сезон «Университета нормотворчества» стартовал на прошлой неделе. Это не единственный образовательный проект Законодательного Собрания, полностью ориентированный на работу с молодыми людьми. Молодёжная дума отметила уже свое десятилетие, 5 лет исполнилось Школе юного законотворца, но промежуточного звена между «Школой» и «Думой» долго не было. Заполнить пробел призван Университет нормотворчества.Актуально и полезноПриветствуя новобранцев второй сессии Университета, заместитель председателя облпарламента Роман Кавинов подчеркнул: в процессе обучения студенты получают знания и навыки, которые обязательно пригодятся им в жизни, даже если их профессиональный путь в итоге не будет связан с законотворчеством. Но, конечно, для депутатов главная задача Университета - воспитать свою смену.- Мне очень по душе такая заинтересованность, тяга к новым знаниям и умениям у нашей студенческой молодёжи. У меня всегда вызывают симпатию люди небезразличные, с активной жизненной позицией. В молодёжи эти качества особенно важны. Уверен, Университет нормотворчества обогатит вас полезными и актуальными знаниями и навыками, а вы, в свою очередь, поделитесь интересными идеями с нами, -обратился Роман Кавинов к студентам.Инициатива открыть Университет нормотворчества принадлежала депутатскому корпусу и руководству ВлГУ. Проект стартовал в прошлом году и изначально был адресован студентам 2-3 курса юридического факультета только одного вуза. Но уже после первого занятия к ним присоединились учащиеся РАНХиГС и курсанты Владимирского юридического института.«Собственный» законНа первой встрече ребят познакомили с программой курса, а Роман Кавинов прочитал студентам вводную лекцию - об основах устройства законодательных органов в Российской Федерации и во Владимирской области.Всего курс обучения предполагает 6 лекционных занятий. Молодым юристам прочитают лекции депутаты Законодательного Собрания, сотрудники аппарата и преподаватели вузов. На занятиях студенты узнают о специфике работы всех профильных комитетов Заксобрания, познают азы законотворческого процесса, познакомятся с опытом организации молодёжных парламентских структур при федеральных и региональных органах власти, научатся правильно и эффективно представлять себя в профессиональном сообществе.Итогом курса и «выпускной работой» станет командная защита проекта - собственной законодательной инициативы. Один из участников нового набора Университета нормотворчества студент 2 курса Юридического института ВлГУ Егор Мочалов поделился планами:- Тема «выпускного» проекта пока не определена, но думаю, что это будет связано с молодёжной политикой. Я мечтаю, чтобы для молодёжи открывалось больше возможностей. Уверен, что те знания, которые я получу на образовательном проекте, помогут мне и в будущей профессии, и в жизни.