Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх...

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх регионах страны: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а в нашем - Центральном (в том числе, во Владимирской области) и Южном федеральном округах – уровня повышенной готовности, сообщил тг-канал губернатора Александра Авдеева.Как установлено статьёй 102 Конституции РФ, указ должен быть утверждён Советом Федерации. По его утверждении в регионе будет создан оперативный штаб по исполнению поручения Президента под руководством губернатора Александра Авдеева.Уровень повышенной готовности предполагает:— усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;— ограничение движения транспорта и его досмотр;— усиление контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны;— введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.Напомним, что сегодняВладимир Путин подписал Указ "О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей".А также утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции.И утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей.