По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят в Москве 12 школ и 18 детских садов. Реализация этих проектов создаст в столице еще 2,3 тысячи рабочих мест.

По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят в Москве 12 школ и 18 детских садов. Реализация этих проектов создаст в столице еще 2,3 тысячи рабочих мест.С 2020 года Москва подписала 25 соглашений по программе стимулирования создания рабочих мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По условиям соглашений инвесторы возведут 30 школ и детских садов к 2027 году. На эти цели направят более 27 миллиардов рублей."После сдачи объектов здесь смогут работать более 2,3 тысячи человек", – уточнил Ефимов.Так, на Западе Москвы инвесторы построят три детских сада и школу. На юге и юго-западе столицы возведут три школы и шесть детсадов. Также новое образовательное учреждение появится в Зеленограде.Программа нацелена на комплексное развитие новых московских районов. Если застройщик инвестирует в создание новых рабочих мест, то его освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.Москва предоставляет бизнесу дополнительные преференции. Например, если инвестор построит объекты в сжатые сроки, то сможет получить повышенную льготу.Ранее сообщалось, что в Новой Москве 420 тысяч квадратных метров социальной и промышленной недвижимости. Это школы, детские сады, технопарки и другие объекты.