После сообщений (Вести дали информацию об этом вчера), что в медучреждении замерзают пациенты, на...

После сообщений ("Вести" дали информацию об этом вчера), что в медучреждении замерзают пациенты, на место выехал врио замгубернатора Константин Баранов.Дело в том, что сейчас в больнице идет ремонт системы отопления. В палатах установлены обогреватели. Однако 17 октября в поселке был отключен свет. В больнице всё это время работал генератор. В итоге, критического снижения температур в палатах допущено не было, жалоб не поступало. Сейчас тепловой режим полностью восстановлен. Жители получают плановую медпомощь, сообщила пресс-служба АВО.Информация о том, что все медики ушли в отпуск, не соответствует действительности. Ремонтные работы выходят на завершающую стадию. Принято решение усилить бригаду рабочих и ускорить темпы. На время сварочных работ пациентов переведут в другие лечебные учреждения. При этом будут работать поликлиника и дневной стационар.Фото сообщила пресс-служба АВО.