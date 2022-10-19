На какие детали нужно обратиьть внимание при покупке вторичной недвижимости, объяснили в Роскачестве.

На какие детали нужно обратиьть внимание при покупке вторичной недвижимости, объяснили в Роскачестве.Приобретение новой квартиры – задача весьма затруднительная, особенно если нужно выбрать недвижимость на вторичном рынке жилья. Многие люди справедливо опасаются "сюрпризов", оставленных предыдущими хозяевами. Речь может идти как о технических проблемах (инжинерные системы, ремонт, материалы), так и юридических (обременения, аресты, штрафы).Чтобы не ошибиться при покупке недвижимости, необходимости соблюсти ряд условий. Как выбрать качественную квартиру на вторичном рынке, объяснили эксперты Роскачества. Ведомстве рекомендуют начинать поиски с оценки не самого жилья, а района, где находится дом.Как правило, вторичная недвижимость продается уже в застроенных районах, что снимает проблемы с инфраструктурой. Следует обратить внимание на расстояние до детсих садов, школ, поликлиник, магазинов. Огромным плюсом является близость остановок транспорта. Не лишним будет и наличие по близости природных зон, парков, скверов. Осебенно это полезно для любителей спорта и владельцев собак.На следующем этапе следует оценить состояние двора. После можно приступать к юридической проверке квартиры. Перед покупкой необходимо запросить выписку из ЕГРН, а также проверить технические документы и документы собственников на соотвествие. Выписка из финансового лицевого счета поможет узнать, есть ли долги по ЖКХ.