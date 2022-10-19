В пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» сообщили о том, что капитальный ремонт подземного перехода на Р-132 «Золотое кольцо» в микрорайоне Юрьевец выполнен на 45%. Ремонт идет по

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» сообщили о том, что капитальный ремонт подземного перехода на Р-132 «Золотое кольцо» в микрорайоне Юрьевец выполнен на 45%. Ремонт идет по графику. На объекте уже завершены работы по устройству внешней гидроизоляции тоннеля в сторону Владимира, стены после очистки выровнили и загрунтовали битумным праймером, что позволит исключить попадание