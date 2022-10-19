Под стражу заключены пять членов наркогруппировки.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев доложил о ликвидации во Владимирской области подпольной нарколаборатории. Информация прозвучала на «Правительственном часе» в Госдуме.«Вместе с УФСБ в одном из домов выявлена подпольная лаборатория, организованная местным жителем и его сообщником из Подмосковья. Изъято почти 44 кг наркотических веществ, около 3000 литров реактивов и оборудование для изготовления зелья», - подчеркнул генерал.В Кольчугинском районе полицейские также обнаружили реакторы и фильтрационную систему, ёмкости различного объема с запрещёнными веществами, а также N-метилэфедрон.Подозреваемые задержаны. За решёткой также оказались двое их подельников из Молдовы, которые выполняли роли курьеров. На посту ГИБДД в Ковровском районе остановлен грузовик, в котором находилось 67 бочек с прекурсорами массой свыше 10,5 тонн.По данным фактам возбуждено уголовное дело. Пятеро членов банды заключены под стражу. Расследование продолжается.