Каждый день жители и гости города прогуливаются по центру Владимира и наблюдают забавного пряника,...

Каждый день жители и гости города прогуливаются по центру Владимира и наблюдают забавного пряника, зазывающего их в музей. А возле летающего автомобиля в Суздале фотографируются туристы уже много-много лет. Кто автор этих запоминающихся фигур? И как они создаются? Рассказал сам творец — Александр Калустов. Когда-то он мечтал стать пилотом, но «потерял крылья» из-за аварии. Долгое время искал смысл жизни и нашёл в мире искусства.«Творчество — это мой параллельный мир...»В свои 56 лет Александр Калустов создал огромное количество запоминающихся художественно-декоративных работ. Начиная с оригинальных элементов фасадов, сложных орнаментов на колоннах — заканчивая крупными скульптурными композициями:- Поле моей деятельности огромно! Выполняю настенные росписи, барельефы, горельефы, резьбу по сырому раствору, лепнину, в том числе - дворцовую. Делаю макеты и манекены, бутафорию и многое другое. Универсальность хороша только с одной стороны – создаётся впечатление, что я могу всё. Однако это не так. Многие вещи мне не под силу. Я и не пытаюсь их создавать. Для этого есть художники с узкой специализацией. Они сделают что-то лучше меня и качественнее. Однако, если требуется креатив, нестандартное решение – то я всегда готов! На масштабных проектах - «скалах», водоёмах или крупных скульптурных композициях часть операций по изготовлению изделий выполняют узкие специалисты. А ещё у меня есть небольшая мастерская, где я также постоянно что-то создаю и проектирую.Фото из личного архива Александра Калустова. Проект. Город Владимир."Весёлый пряник". Первоначальный вид популярного сказочного героя в центре Владимира.В творческой «копилке» Александра Калустова — оригинальные барельефы для камина, скульптуры, полноразмерные макеты реальной и фантастической техники, центров городов, памятников культуры.- Я работаю как в классической технике, так и в эксклюзивных, созданных лично мною. Люблю экспериментировать с объёмами. Нравится делать масштабные вещи. «Синдром Церетели», признаюсь. Основа фигуры может быть из чего угодно, в зависимости от требований к весу и прочности, условий будущей эксплуатации. Затем, чаще всего, обтягиваю изделия стекловолокном, пропитанным полиэфирными или эпоксидными смолами. Это делает фигуры антивандальными и устойчивыми к внешней среде. Однако, такая технология очень ядовита (до момента полимеризации), что не прибавляет мне здоровья. И в дальнейшем необходимо дополнительное лакокрасочное покрытие. Стекловолокно от воздействия ультрафиолета со временем становится хрупким. Владеет ли кто-то в городе или области подобной технологией? Не знаю. Специально этому я не обучался, а пришёл ко всему самостоятельно.Город Суздаль. Фото из личного архива Александра Калустова. Работа мастера.Александр Калустов считает, что творчество – это как параллельный мир, другая реальность, в которую приятно окунуться с головой. Создание новых форм, сюжетов, скульптур требует много времени, сил и искренней самоотдачи.О полёте идей, мыслей, планов…- Людям творчества никогда не жилось легко, - рассуждает мастер. - Даже если внешне такая жизнь иногда выглядит праздной – это не так! Создавать то, чего до тебя не было, очень увлекательно, но часто требует полной отдачи – как физической, так и духовной.Процесс работы. Фото из личного архива Александра Калустова.Готовый проект. Фото из личного архива Александра Калустова.Фото из личного архива Александра Калустова. Часть камина.Александр Калустов не только создает оригинальные проекты, фигуры, макеты городов, но и пишет стихотворения. Как-то решил отправить свой текст на конкурс – так тут же «выиграл» членство в Союзе Поэтов России. Признаётся, что тогда решил поделиться одним из своих самых любимых стихотворений.- Я по-прежнему не могу остановиться на чём-то одном, чтобы довести свои способности в выбранном сегменте до совершенства. Творчество в разных его проявлениях зажигает меня изнутри. И тогда в процессе возникает чувство полёта! Не зря говорят про «творческий полёт мыслей». Забываешь обо всём: о времени, о еде, о том - кто ты и где находишься. У меня, кстати, нет любимых работ. Или тех, которыми я горжусь. В своих работах я всегда вижу только недостатки, только то, что можно было бы сделать по-другому, исправить, усовершенствовать. И так всегда, хотя я - не перфекционист.Фото из личного архива Александра Калустова. Проект (детали). Город Нижний-Новгород.Фото из личного архива Александра Калустова- Очень рад, что мои работы запомнились и врезались в память жителей Владимира и Суздаля, радуют туристов из разных городов. Но не останавливаюсь на этом и двигаюсь дальше. Возможно, совсем скоро порадую новыми работами. Жизнь – это полёт… идей, мыслей, планов.В кадре - Александр Калустов. Фото из личного архива.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»