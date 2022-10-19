Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с поклонниками.

Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь с поклонниками.Блог дочериАнастасии Заворотнюк — место, где Анна откровенничает с поклонниками, делитсямодными московскими местами и стильными образами. Недавно девушка сообщила подписчикамстрашную новость: ей пришлось закрыть свою страничку из-за атаки фейковыхаккаунтов. Такое решение всерьез тормозит развитие социальной странички, но,тем не менее, не мешает Заворотнюк выкладывать новые посты.На свежейфотографии Анна позирует с роскошным букетом розовых тюльпанов. Закрывшаяцветами лицо дочь Анастасии Заворотнюк не сообщила подписчикам имя поклонника,подарившего тюльпаны, но фанаты давно выяснили, что у девушки есть любимыймужчина.Подписчики блога постоянноспрашивают у Анны Заворотнюк о состоянии Анастасии. "В Гугле написано, чтоваша мама умерла... Это правда?" — вот и под фотографией с цветами поклонницарешила разоблачить лживые слухи. Пока дочь Заворотнюк не ответила, но, скореевсего, в ближайшее время опровергнет эту информацию.Тюльпаны на фотовыглядит красивыми и свежими, но прислонять свежие цветы к лицу — опасная идея.Информационное агентство поделилось новостью, что на днях вПермь завезли 160 зараженных хризантем из Голландии. Распространение цветовудалось остановить, но дочери Анастасии Заворотнюк стоит быть аккуратнее.