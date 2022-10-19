«Cовместно с УФСБ России по Владимирской области в частном домовладении выявлена лаборатория,...

«Cовместно с УФСБ России по Владимирской области в частном домовладении выявлена лаборатория, организованная местным жителем и приезжим из Московской области. Обнаружено и изъято почти 44 килограмма наркотических веществ, около трёх тысяч литров химических реактивов, оборудование», - привел он в качестве примера эффективной работы ведомства задержание участников наркогруппировки во Владимирской области.Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев на «Правительственном часе» в Государственной Думе Федерального Собрания Росси, сообщает ОИиОС УМВД России по Владимирской областиТакже Колокольцев рассказал депутатам, что в частном доме в Кольчугинском районе сотрудники ГУНК МВД России и их коллеги из Владимирской области обнаружили реакторы и фильтрационную систему, а также ёмкости различного объема, наполненные химическими реактивами. В ходе обыска также изъято большое количество готового наркотического средства – N-метилэфедрона.Оба подозреваемых задержаны. Выяснилось, что они целенаправленно приобрели данное строение для того, чтобы оборудовать в нем нарколабораторию.Спустя некоторое время в результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены еще двое соучастников – граждане Республики Молдова, выполнявших роли перевозчиков запрещенных веществ. Они задержаны полицейскими.Кроме того, на посту ДПС в Ковровском районе Владимирской области сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль, в котором находилось 67 бочек с прекурсорами общей массой свыше 10,5 тонны. За их сохранностью следил еще один участник криминальной схемы.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 и частью пятой статьи 228.1 УК РФ. Все пятеро фигурантов заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.Фото ОИиОС УМВД России по Владимирской области