Получаю от подписчиков вопросы, завершена ли частичная мобилизация во Владимирской области,...

"Получаю от подписчиков вопросы, завершена ли частичная мобилизация во Владимирской области, сообщает тг-канал губернатора Александра Авдеева. - Пока нет. Есть люди, которых после проверки корректности призыва военкомы возвращали из учебного центра. Есть резервисты, которые подтверждают право на отсрочку. Нам с военкомами удалось в значительной мере упорядочить эту работу, и к каждому случаю они относятся предельно внимательно, чтобы исключить ошибки".Необходимо набрать бойцов из резерва взамен выбывших из списков. Вот почему формирование команды защитников от области пока продолжается, уточнил Авдеев.Напомним, что на днях в Муром вернули двоих ранее судимых мобилизованных. По последим данным (на 6 октября) - в целом домой вернулись 123 неправомерно мобилизованных жителя Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos