Призванные резервисты также подняли вопрос материального обеспечения.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области посетили танковую часть в Мулино, где мобилизованные владимирцы проходят боевое слаживание. Делегация парламентариев бытом бойцов и пообщалась с военнослужащими. Среди солдат оказалось много желающих обсудить различные проблемы.«Есть категория вопросов, возникающих из-за системных недоработок. Например, боец прописан в другом субъекте, а призывался в 33-ем регионе – сложно определить, кто именно за него отвечает. Это приводит к задержкам выплат. Сразу несколько человек обратились с такой проблемой. Им помогут», - рассказали в пресс-службе Заксобрания.Один из призванных резервистов сообщил, что дома осталась беременная жена, с которой не получается выйти на связь. Власти стали искать по роддомам. Не прошло и получаса, как из Владимира перезвонили и пояснили, что у парня родился ребёнок.Множество вопросов касалось материального обеспечения. Как только снаряжение будет собрано, его отправят в воинскую часть или на фронт. Остальные обращения взяты в работу. В ЗС обещают решить их положительно.