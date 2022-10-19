Французов. Художник. Документальный фильм об известном владимирском графике сняли московские...

"Французов. Художник." Документальный фильм об известном владимирском графике сняли московские кинодокументалисты. На премьере побывала наш корреспондент Вера Куликова.– Он был художником от Бога. Такие люди рождаются редко. И далеко не все это понимали.На экране- знаменитые французовские офорты. Фильм "Борис Французов. Художник" - о жизни и творчестве мастера. Директор съемочной группы Никита Мартынов подчёркивает: Французов- это феномен. И с ним создатели встретились впервые.Никита Мартынов, директор съемочной группы:– Каждый человек говорил о гении художника , о его сверхзадаче, о его цветности, его картинах, и все это говорили с восхищением и у нас вся съемочная команда прониклась творчеством этого художника, и надеюсь, что привнесли в свою жизнь тоже некую частичку его философии.)) Оператор -постановщик картины Иван Замятин признается, только во время работы над фильмом узнал, что такое офорты. Помог сын великого графика.Иван Замятин, оператор-постановщик документального фильма "Борис Французов. Художник.":– Получив сценарий, изучил, встретился с режиссером,обсудили, поговорили, приехали к Борису Борисовичу,пообщались, изучили немножко , стало интересно. Погрузились в проект, прожили сценарий и по истечению съемочного процесса я могу сказать , что теперь я неплохо разбираюсь в искусстве.Работала группа и в Зауечье, родной деревне Бориса Французова. Создателей картины покорили облака, которые так любил рисовать художник.Иван Замятин, оператор-постановщик документального фильма "Борис Французов. Художник.":– Были удивлены и погодным условиям. Открою небольшой секрет . Мы ждали порядка,наверное, полутора месяцев осадков, чтобы у нас не получалась только солнечная погода, но так мы и не дождались. Мы все это имитировали. Поэтому да облака безумно красивые, природа.Документальный фильм в память об отце снял его сын Борис. Он- автор сценария и руководитель проекта. Идею воплотили на средства президентского гранта. По словам вдовы художника Юлии Французовой, творчество Бориса Фёдоровича до сих пор трогает, удивляет, заставляет размышлять. А каждый год деятельности Французовского фонда ознаменован новыми открытиями.Юлия Французова, жена заслуженного художника Бориса Французова, руководитель фонда Бориса Французова:– Мы каждый год, что-то открываем и в его творчестве, и в его жизни, в его биографии, поэтому это неисчерпаемо будет продолжаться думаю очень и очень долго и статьи пишутся, и книги издаются , выставки проходят и с театром связаны, и с музыкой связаны и с библиотекой и художниками.В фильме использованы уникальные кадры, снятые кинодокументалистом, знаменитым оператором Владимиром Ишутиным. Портрет на заставке- также авторства Владимира Ивановича. Двух выдающихся людей своего времени связывали долгие годы дружбы. И оказывается, они вместе работали на съёмочной площадке.Галина Ишутина, вдова заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:– Владимир Иванович предложил Борису поработать с ними вместе над фильмом, который снимался о сельском хозяйстве области и вот туда Борис Французов сделал такие заставки к фильму. Вот сегодня я хочу подарить эти работы Юлии Николаевне.Работа над мемориальным проектом продолжается. Следующий фильм посвятят Юлии Николаевне Французовой. Музе художника и главной хранительнице его наследия.Вера Куликова, Илья Хлудов.Вести-Владимир