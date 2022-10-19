Французов. Художник. Документальный фильм об известном владимирском графике сняли московские...
"Французов. Художник." Документальный фильм об известном владимирском графике сняли московские кинодокументалисты. На премьере побывала наш корреспондент Вера Куликова.
– Он был художником от Бога. Такие люди рождаются редко. И далеко не все это понимали.
На экране- знаменитые французовские офорты. Фильм "Борис Французов. Художник" - о жизни и творчестве мастера. Директор съемочной группы Никита Мартынов подчёркивает: Французов- это феномен. И с ним создатели встретились впервые.
Никита Мартынов, директор съемочной группы:
– Каждый человек говорил о гении художника , о его сверхзадаче, о его цветности, его картинах, и все это говорили с восхищением и у нас вся съемочная команда прониклась творчеством этого художника, и надеюсь, что привнесли в свою жизнь тоже некую частичку его философии.)) Оператор -постановщик картины Иван Замятин признается, только во время работы над фильмом узнал, что такое офорты. Помог сын великого графика.
Иван Замятин, оператор-постановщик документального фильма "Борис Французов. Художник.":
– Получив сценарий, изучил, встретился с режиссером,обсудили, поговорили, приехали к Борису Борисовичу,пообщались, изучили немножко , стало интересно. Погрузились в проект, прожили сценарий и по истечению съемочного процесса я могу сказать , что теперь я неплохо разбираюсь в искусстве.
Работала группа и в Зауечье, родной деревне Бориса Французова. Создателей картины покорили облака, которые так любил рисовать художник.
Иван Замятин, оператор-постановщик документального фильма "Борис Французов. Художник.":
– Были удивлены и погодным условиям. Открою небольшой секрет . Мы ждали порядка,наверное, полутора месяцев осадков, чтобы у нас не получалась только солнечная погода, но так мы и не дождались. Мы все это имитировали. Поэтому да облака безумно красивые, природа.
Документальный фильм в память об отце снял его сын Борис. Он- автор сценария и руководитель проекта. Идею воплотили на средства президентского гранта. По словам вдовы художника Юлии Французовой, творчество Бориса Фёдоровича до сих пор трогает, удивляет, заставляет размышлять. А каждый год деятельности Французовского фонда ознаменован новыми открытиями.
Юлия Французова, жена заслуженного художника Бориса Французова, руководитель фонда Бориса Французова:
– Мы каждый год, что-то открываем и в его творчестве, и в его жизни, в его биографии, поэтому это неисчерпаемо будет продолжаться думаю очень и очень долго и статьи пишутся, и книги издаются , выставки проходят и с театром связаны, и с музыкой связаны и с библиотекой и художниками.
В фильме использованы уникальные кадры, снятые кинодокументалистом, знаменитым оператором Владимиром Ишутиным. Портрет на заставке- также авторства Владимира Ивановича. Двух выдающихся людей своего времени связывали долгие годы дружбы. И оказывается, они вместе работали на съёмочной площадке.
Галина Ишутина, вдова заслуженного деятеля искусств России Владимира Ишутина:
– Владимир Иванович предложил Борису поработать с ними вместе над фильмом, который снимался о сельском хозяйстве области и вот туда Борис Французов сделал такие заставки к фильму. Вот сегодня я хочу подарить эти работы Юлии Николаевне.
Работа над мемориальным проектом продолжается. Следующий фильм посвятят Юлии Николаевне Французовой. Музе художника и главной хранительнице его наследия.
Вера Куликова, Илья Хлудов.
Вести-Владимир