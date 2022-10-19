Создатель музея Татьяна Пикунова стала единственным представителем региона в финале престижной...

Создатель музея Татьяна Пикунова стала единственным представителем региона в финале престижной премии с проектом «Музей ложки — здесь рады каждому».Он направлен на создание условий для организации досуга лиц с особенностями, прежде всего, инвалидов по зрению. Всего было подано около 32 тысяч заявок, в финале - только 112, сообщила пресс-служба АВО.Победа проекта зависит от каждого из нас!На сайте Добро.рф идет народное голосование. Отдать свой голос можноздесь