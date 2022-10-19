Половина сделок пришлась на 15 проектов.

Половина сделок пришлась на 15 проектов.С июля по сентябрь в новостройках класса "комфорт" в старых границах Москвы куплено 9,8 тыс. квартир и апартаментов. За три месяца количество сделок выросло почти на четверть, а за год – на 22%. Половина продаж пришлась всего на 15 жилых комплексов, двенадцать из которых реализует группа "ПИК".Лидерство по продажам сохранилось за микрорайоном "". В среднем здесь продается более 200 лотов в месяц при средней цене «квадрата» в 251 тыс. рублей. Почти 7% от всех сделок сейчас совершается в этом проекте. В рамках проекта возводится два десятка панельных домов. Завершение стройки ожидается в 2025 году.Более 5% от всех продаж пришлось на комплекс "". В среднем каждый месяц здесь покупается по 178 лотов. Средняя цена "квадрата" – 323 тыс. рублей. Комплекс состоит из пяти монолитных корпусов высотой до 68 этажей. Срок реализации проекта – до конца 2025 года.Третье место досталось проекту "". Квартал состоит из семи монолитных домов высотой до 33 этажей, которые будут достроены до конца 2024 года. Здесь ежемесячно продается по 139 квартир при средней цене в 325 тыс. рублей за кв. м. Это максимальная стоимость «квадрата» среди 15 новостроек класса «комфорт», попавших в список самых популярных.Минимальная стоимость "квадрата" – 212 тыс. рублей – зафиксирована в проекте "1-й Ленинградский".