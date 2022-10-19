Провокационная манера поведения Ксении Собчак не первый раз доводит людей до серьезных поступков.

Провокационная манера поведения Ксении Собчак не первый раз доводит людей до серьезных поступков.Популярныймузыкант Алишер Моргенштерн* сейчас живет в Дубае. За последний год в его жизнипроизошло много непростых событий: эмиграция, потеря бизнеса и развод. В новоминтервью он поделился, почему так произошло, и что артист планирует делатьдальше.В прошлом году Моргенштерн*стал героем ютуб-шоу Ксении Собчак. Тогда 23-летний шоумен нескромно общался сведущей на тему денег, алкоголя, запрещенных веществ и отношений. Послескандального интервью с Ксенией Собчак артистом заинтересовались различные службы.Моргенштерн* попал под лавину неприятностей. Единственным выходом был отъезд, ив ноябре 2021 года Алишер* покинул Россию.Таким образом,получается, что своими провокационными вопросами и психологическим давлениемКсения Собчак буквально вынудила известного певца выдать ей все секреты, из-закоторых ему пришлось сбежать из России.После такого негативноеотношение Алишера* к Ксении Собчак абсолютно понятно. Он считает, что подлаяКсения Собчак еще пытается приписать себе достижения целой команды. По словамМоргенштерна, дерзкий стиль общения и каверзные вопросы — это работа психологови журналистов."То, что онатакая мразь — не ее заслуга, а заслуга ее команды", — говорит Моргенштерн*.Сейчас АлишерМоргенштерн* планирует помириться с женой, отказаться от алкоголя и снова занятьсямузыкой. Артист верит, что скоро сможет вернуться на родину, которой его лишилаКсения Собчак.* АлишерМоргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.