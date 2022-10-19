В пресс-службе ГК «Автодор» сообщили, что с момента запуска нового 26-километрового участка трассы М-12 во Владимирской области по нему проехало около 12 тысяч автомобилей. После двух дней с

В пресс-службе ГК «Автодор» сообщили, что с момента запуска нового 26-километрового участка трассы М-12 во Владимирской области по нему проехало около 12 тысяч автомобилей. После двух дней с момента открытия на участке было зафиксировано более 9,2 тысяч проездов. 68% проехавших машин – легковые авто, большегрузы – 25%. Около 30% всех проездов оплачивались транспондерами, пополнить баланс