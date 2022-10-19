Синоптики рассказали, какой будет погода 20 октября.
Ближайшей ночью во Владимирской области...
Синоптики рассказали, какой будет погода 20 октября.
Ближайшей ночью во Владимирской области ожидается переменная облачность, температура +2..+4°. Атмосферное давление в пределах нормы.
20 октября, в течение суток синоптики прогнозируют малооблачную погоду; температура воздуха днем достигнет +7..+9 градусов тепла.
Ветер ночью северной четверти 1 – 6 м/с., днем северо-западный 3-8 м/с.
Фото Ирины Стеч – р. Клязьма, Владимирская область