Синоптики рассказали, какой будет погода 20 октября.Ближайшей ночью во Владимирской области ожидается переменная облачность, температура +2..+4°. Атмосферное давление в пределах нормы.20 октября, в течение суток синоптики прогнозируют малооблачную погоду; температура воздуха днем достигнет +7..+9 градусов тепла.Ветер ночью северной четверти 1 – 6 м/с., днем северо-западный 3-8 м/с.Фото Ирины Стеч – р. Клязьма, Владимирская область

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