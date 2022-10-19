Сотрудники полиции изъяли у 39-летнего жителя Владимира около килограмма растительных наркотиков, которые тот выращивал у себя дома. Об этом 19 октября рассказали в пресс-службе

Сотрудники полиции изъяли у 39-летнего жителя Владимира около килограмма растительных наркотиков, которые тот выращивал у себя дома. Об этом 19 октября рассказали в пресс-службе регионального УМВД. В ходе обыска квартиры у мужчины обнаружили 57 пакетов и контейнеры с марихуаной. Там же находились и сухие части растений. На специально оборудованных в квартире площадках сотрудники органов нашли