По народному календарю 20 октября отмечается День Сергия Зимнего. «Сергей зиму начинает», —...
По народному календарю 20 октября отмечается День Сергия Зимнего. «Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день.
Если в этот день выпал снег, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро — не раньше, чем на Матрену (22 ноября).
Что нельзя делать в День Сергия Зимнего
В этот день нельзя работать с тестом, делать хлеб, блины, пироги или другую выпечку — к проблемам в денежном плане.
Запрещено 20 октября брать подарки от малознакомых людей и незнакомцев — через такие вещи могут быть переданы чужие проблемы и болезни.
Нельзя жаловаться другим людям на свою жизнь, тяготы, горести, проблемы, здоровье — иначе все станет еще хуже.
Нельзя надевать чужие или сильно поношенные вещи — можно притянуть к себе неприятности.
Нельзя отказываться от перспективных предложений.
Запрещается в этот день ругаться с родственниками — конфликт окажется затяжным, в семейной жизни произойдет раскол.
Народные приметы на 20 октября 2022 года
Деревья ещё не сбросили листву и нет снега — зима начнётся не раньше 22 ноября.
Снег выпал — зима будет ранней.
Снег выпал ночью — долго не растает.
Снег выпал днём — очень быстро растает.
На дубе и берёзе ещё много листьев — зима окажется холодной.
Тёплый и солнечный день — хорошая погода простоит ещё три недели.
Луна выглядит бледной — к морозу и снегу.
Густой туман — к ненастью в ближайшие дни.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos