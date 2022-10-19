По народному календарю 20 октября отмечается День Сергия Зимнего. «Сергей зиму начинает», —...

По народному календарю 20 октября отмечается День Сергия Зимнего. «Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день.Если в этот день выпал снег, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро — не раньше, чем на Матрену (22 ноября).Что нельзя делать в День Сергия ЗимнегоВ этот день нельзя работать с тестом, делать хлеб, блины, пироги или другую выпечку — к проблемам в денежном плане.Запрещено 20 октября брать подарки от малознакомых людей и незнакомцев — через такие вещи могут быть переданы чужие проблемы и болезни.Нельзя жаловаться другим людям на свою жизнь, тяготы, горести, проблемы, здоровье — иначе все станет еще хуже.Нельзя надевать чужие или сильно поношенные вещи — можно притянуть к себе неприятности.Нельзя отказываться от перспективных предложений.Запрещается в этот день ругаться с родственниками — конфликт окажется затяжным, в семейной жизни произойдет раскол.Народные приметы на 20 октября 2022 годаДеревья ещё не сбросили листву и нет снега — зима начнётся не раньше 22 ноября.Снег выпал — зима будет ранней.Снег выпал ночью — долго не растает.Снег выпал днём — очень быстро растает.На дубе и берёзе ещё много листьев — зима окажется холодной.Тёплый и солнечный день — хорошая погода простоит ещё три недели.Луна выглядит бледной — к морозу и снегу.Густой туман — к ненастью в ближайшие дни.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos