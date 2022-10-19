Прокуратурой города Владимира установлено, что на участке автомобильной дороги под путепроводом по...

Прокуратурой города Владимира установлено, что на участке автомобильной дороги под путепроводом по ул. Рабочий спуск г. Владимира (тоннель под железной дорогой), в нарушение технических стандартов, отсутствует освещение.Сложившаяся ситуация увеличивает вероятность возникновения ДТП, не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, что ведет к нарушению прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.По результатам проверки прокурором в Октябрьский районный суд города Владимира направлено исковое заявление об обязании ОАО «Российские железные дороги» организовать стационарное электрическое освещение участка автомобильной дороги под путепроводом в соответствии с установленными требованиями, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения взято на контроль прокуратурой города Владимира.Напомним, еще в январе "Вести" сообщали, что общественники обратились в горадминистрацию с просьбами установить освещение, приподнять дорожное полотно и сделать проход возможным для пешеходов. В августе освещение так и не появилось.