Почти 5000 жителей посёлка могут остаться без водоснабжения.

Прокуратура Петушинского района пытается не допустить отключения воды в посёлке Городищи. Напомним, что 5000 жителей населённого пункта могут остаться без водоснабжения из-за того, чтоСостоялось выездное заседание, в котором приняли участие районные чиновники, представители МУП «Инфраструктура и сервис», компании «ГОФ» и «Владимиртеплогаза». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, согласованы меры, направленные на нормализацию финансового положения МУПа и ликвидацию долгов перед ООО «Водоканал-Сервис».Прокурором инициирована проверка деятельности предприятия «Инфраструктура и сервис». Главе администрации населённого пункта, а также поставщикам ресурсов объявлены предостережения о недопустимости отключения воды в Городищах.Ситуация находится на контроле прокуратуры района.