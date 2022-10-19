Уже десять лет вокруг детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* вертятся слухи и домыслы.

Уже десять лет вокруг детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* вертятся слухи и домыслы.Юморист МаксимГалкин* уже больше полугода живет заграницей. Артист спешно покинул Россию нафоне нестабильной обстановки и решил начать международную гастрольнуюдеятельность. В рамках тура он посетил не только знакомые европейские страны,но даже заехал в Австралию.Поклонников вкаждой стране собралось не мало. Супруг Аллы Пугачевой делится фотографиями сконцертов из разных городов, на которых видно сотни преданных поклонников. Навидео с концерта в Карловых Варах Максим Галкин* показал подросшую девочку —юная фанатка вручила ему букет цветов. В социальных сетях умилились такомукадру, и порадовались, что на концерты юмориста ходит и молодежь.Алла Пугачеватоже не сидит на месте. Весь сентябрь артистка вместе с детьми занималасьподготовкой к переезду в Израиль. Напомним, что Лизе и Гарри в этом годуисполнилось уже девять лет. А недавно стали появляться слухи, что Алла Пугачеваи Максим Галкин* собираются родить еще детей.В эксклюзивномразговоре с врач-репродуктолог Ирина Меньшикова прокомментировалатакую возможность. По ее словам, в рождении Лизы и Гарри принимали участие донорскиебиоматериалы, ведь Алла Пугачева не могла сохранить свои яйцеклетки."АллаПугачева не имеет к этим детям никакого отношения. Это знают всерепродуктологи", — заявляет врач. Она добавляет, что 20 лет назадтехнологий по замораживанию половых клеток просто не было. Поэтому, еслиПугачева и Галкин* захотят новых детей, им вновь придется искать донора.* Максим Галкинпризнан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.