Указ подписал Владимир Путин.

Во Владимирской области вводится режим повышенной готовности. Указ подписал Владимир Путин.Ожидается появление ряда ограничений. Местные власти вправе усилить охрану общественного порядка. Под особым присмотром должны находиться военные, ключевые государственные объекты и сооружения, обеспечивающие жизнедеятельность населения.Водится особый режим работы учреждений, отвечающих за работу транспорта, коммуникаций, связи, энергетики, а также объектов, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья владимирцев.Правоохранительные органы получают особые полномочия по ограничению движения транспорта и его досмотру.Глава региона может:- проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне.- проводить мероприятия по реализации мер, предназначенных для удовлетворения нужд ВС РФ, воинских формирований и населения.Власти также вправе проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, отдельные мероприятия по теробороне, защите населения от ЧС.Добавим, что в новых регионах РФ