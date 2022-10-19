О роли региональных СМИ в условиях проведения специальной военной операции, о блокировке контента...

О роли региональных СМИ в условиях проведения специальной военной операции, о блокировке контента на иностранных онлайн ресурсах и создании отечественных платформ, а также об ужесточении требований к работе журналистов в период резкого роста вбросов и фейков сегодня рассказал Рифат Сабитов во время рабочего визита в Челябинск.Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций пообщался с журналистами ГТРК «Южный Урал».«Я хотел совершенно искренне сказать огромное спасибо нашим коллегам во всех регионах Российской Федерации. Команда работает очень сплоченно, очень профессионально и доводит достоверно и своевременно оперативную информацию до населения, что очень важно в сегодняшних условиях», — сказал Рифат Сабитов, зам генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК.И, несмотря на то, что многие региональные СМИ столкнулись с блокировками контента на иностранных онлайн-платформах, работа не остановилась. Так, например, у ВГТРК активно развивается собственная, независимая от западных технологий, онлайн-платформа «Смотрим».«И в Общественной палате России, и в Минцифры говорили о том, что необходимо создавать собственные ресурсы. В этом направлении работают различные структуры, в том числе и ВГТРК. Добродеевым Олегом Борисовичем (Прим. ред. – Генеральный директор ВГТРК) было принято решение три года назад о создании собственной платформы «Смотрим». На этой платформе размещаются материалы всех наших региональных филиалов без исключения».С началом специальной военной операции на Украине информационное пространство захлестнуло большое количество фейков. Журналистам пришлось учиться более тщательному отбору информации, требования к работе СМИ ужесточились.«Мы работаем в этом направлении все вместе. Главное, чтобы информация действительно была достоверной и проверенной, прежде чем выплескивать в информационное пространство, нужно тщательно ее проверять. И все, что касается всяческих лживых сообщений с той стороны, необходимо умело этому противостоять и профессионально опровергать», — прокомментировал Рифат Сабитов, зам генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.Добавим, что сегодня Рифат Сабитов встретился с губернатором Челябинской области. Руководитель регионального департамента ВГТРК обсудил с Алексеем Текслером вопросы взаимодействия и сотрудничества.ФОТО: ГТРК «Южный Урал»