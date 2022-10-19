Рак груди занимает второе место по распространенности онкологических заболеваний в мире (уступая только раку кожи) и первое место в структуре женской смертности от онкологии.
Рак груди занимает второе место по распространенности онкологических заболеваний в мире (уступая только раку кожи) и первое место в структуре женской смертности от онкологии. По данным ВОЗ, болезнь выявляется у каждой 12 женщины. Поэтому столь важна информационная осведомленность о факторах риска, диагностике, лечении данной патологии.
Врач Первого клинического медицинского центра (г. Ковров), руководитель хирургического отделения, лауреат национальной премии «Будем жить!», онкохирург Дмитрий Валерьевич Кузнецов отвечает на самые распространенные вопросы о раке груди.
- Кто попадает в зону риска по диагнозу?
- В большинстве случаев рак груди обнаруживается у пациенток после 40 лет. Заболевание может возникать на фоне гормональных нарушений. Развитию болезни также способствуют поздние первые роды и короткий период лактации или вообще его отсутствие.
Среди других факторов, повышающих риск заболевания, стоит отметить курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес.
- Как провести самообследование молочной железы?
- Эту методику рекомендуется применять ежемесячно, на 6-12 день менструального цикла. Встаньте перед зеркалом, опустите руки вдоль тела и осмотрите грудь: ее форму, размеры, вид кожи и сосков. Поднимите руки за голову и повторите осмотр. Затем, держа правую руку за головой, левой рукой пропальпируйте правую грудь круговыми движениями. Это позволяет выявить узелки и уплотнения. Поменяйте руки и обследуйте левую грудь.
Проверьте на предмет выделений соски, сдавив их пальцами. Лягте на спину и прощупайте каждую грудь по направлению к соску. Таким же образом обследуйте области подмышек на наличие уплотнений.
- Какие симптомы должны вызвать беспокойство?
- Настораживающими симптомами являются кровянистые выделения из соска, отёк кожи груди с появлением «лимонной корки», увеличение лимфатических узлов в подмышечной и подключичной области, покраснение молочной железы без повышения температуры тела, уплотнение молочной железы.
При обнаружении таких проявлений срочно обращайтесь к врачу! В Первом клиническом медицинском центре мы проводим раннюю диагностику рака груди, что позволяет полностью излечивать наших пациенток. Даже при отсутствии признаков болезни рекомендуем регулярно проходить обследование молочных желез: до 40 лет – УЗИ, после 40 – маммографию. По назначению врача – МРТ (в любой возрастной категории). А также рекомендуется ежегодное посещение маммолога.
- Какие бывают виды рака молочной железы?
- Подтипы рака молочной железы различаются на основе иммуногистохимического (ИГХ) анализа.
Люминальный A – самый распространенный, является менее агрессивной опухолью и обычно имеет хороший прогноз. Люминальный В составляет 10% всех случаев, в опухоли присутствуют рецепторы к эстрогенам и прогестерону, более агрессивен, чем тип А. Люминальный В HER2NEU негативный также гормончувствительный тип.
Повышенный риск негативного исхода заболевания наблюдается при HER2NEU позитивном и Трипл-негативном подтипах. HER2NE позитивный характеризуется гиперэспрессией. Это эстроген-независимая агрессивная опухоль с выраженным процессом образования дополнительных копий определенных участков хромосомной ДНК. Трипл-негативный подтип ассоциируется с высокоагрессивными опухолями, часто является наследственным.
- Как рак груди связан с гормонами?
- Часто рак груди является гормончувствительной опухолью. Это значит, что опухолевые клетки реагируют на женские половые гормоны.
Нередко женщины задают вопрос – как оральные контрацептивы влияют на рак молочной железы. Никак, эти препараты не вызывают данное заболевание.
- Какие существуют способы лечения?
- Основные методы лечения, которые могут использоваться отдельно, но чаще всего применяются совместно: хирургический метод, лучевая терапия, химиотерапия (таргетная, иммунотерапия) и эндокринная терапия. Для успешного лечения рака молочной железы чаще всего приходится комбинировать эти методы.
Если говорить о хирургическом методе, то в XXI веке обычно применяются органосохранные методы лечения, без удаления всей молочной железы. Но при необходимости удалять всю молочную железу широко распространены методики реконструктивно-пластической хирургии, которые позволяют достичь хорошего качества жизни и эстетических результатов.
И самое главное!
Если у вас появились тревожные симптомы, не откладывайте визит к онкологу! Специалисты Первого клинического медицинского центра выполнят все необходимые исследования, чтобы своевременно выявить болезнь. Если же вам уже поставлен диагноз «рак», это не повод отчаиваться. Возможности нашего Центра позволяют быстро приступить к лечению, не теряя драгоценного времени. Профессионализм врачей, новейшие технологии и персональный подход к каждой пациентке – вот самые эффективные инструменты для достижения результата.
В Первый клинический медицинский центр может обратиться пациент из любого региона России:
Телефоны горячей линии по онкологии:
8-800-505-97-32,
8-800-505-21-99,
8 (49229) 99-95
Звонки принимаются ежедневно:
Пн-Сб: с 7:30 до 21:00,
Вс: с 8:30 до 19:00
Адрес: Владимирская область, город Ковров, улица Ватутина, 90.
Почта: [email protected]
Сайт: Первый клинический медицинский центр во Владимирской области (clinicalcenter.ru 16+)
Лицензии на осуществление деятельности: № ЛО-33-01-002981 от 10.02.2020 медицинская деятельность в г. Ковров, ул. Ватутина, д. 90); № ЛО-77-01-019006 от 31.10.2019 (медицинская деятельность в г. Москва,
ул. Малая Полянка, д. 2).
На правах рекламы