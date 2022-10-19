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<a href="https://33live.ru/novosti/19-10-2022-rak-grudi-ot-a-do-ya-onkolog-otvechaet-na-voprosy-pacientov.html" target="_blank">Рак груди: от А до Я. Онколог отвечает на вопросы пациентов</a> - Рак груди занимает второе место по распространенности онкологических заболеваний в мире (уступая только раку кожи) и первое место в структуре женской смертности от онкологии.