Актриса Лиза Боярская умеет удивить своих поклонников.

Актриса Лиза Боярская умеет удивить своих поклонников.В Ленинградскойобласти собралась съемочная команда сериала "Великая. Золотой век" —во всю идет работа над вторым сезоном проекта. Главную роль императрицы исполнитроссийская актриса Елизавета Боярская. Пока сюжет сериала держится в тайне,журналисты одного из изданий изучили костюмы и декорации на съемках.Так, ради ролиЕлизавета Боярская сильно изменилась. Доподлинно известно, что Екатерина II была женщиной крупной. Разъевшаясяимператрица на ужин ела не менее 10-12 блюд. Чтобы приблизиться к размерамгосударыни, Боярской пришлось поправиться на несколько килограммов, передаетинтернет-издание "". Образ дополняет грим и сложные,многослойные костюмы, поэтому в кадре Елизавета Боярская выглядит крупнее, какминимум, на 15 кг.На съемкахЕлизавета Боярская засветилась с двумя любовниками Екатерины II — Григорием Потемкиным и ГригориемОрловым в исполнении Алексея Морозова и Антона Хабарова. Втроем они окажутся всложной сцене: героиня Боярской падает с лошади, а к ней на помощь должныпримчаться фавориты.Такую технически непростуюсцену ввели в сериал не просто так. "Во время падения она (Екатерина II. — Прим. ред.) вдруг задумалась обудущем государства. Какие именно мысли пронеслись в ее голове, пока раскрыватьне будем", — интригует съемочная команда.На экраны сериалвыйдет в 2024 году. После окончания съемок будет долгая работа — монтирование,озвучка, подборка музыки и совершенствование всех деталей.