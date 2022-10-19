Подробности личной жизни Ксении Бородиной.

Подробности личной жизни Ксении Бородиной.ТелеведущаяКсения Бородина на днях устроила в своих социальных сетях новый интерактив.Подписчики задавали ведущей разные вопросы, а она честно на них отвечала. Так,некоторые интересовались здоровьем 39-летней Ксении, ведь совсем недавно онаподелилась проблемой с мигренями.Другие девушкипросили у Бородиной совет. Одна из подписчиц описала свою проблему: "Беременная,парень говорит, что ребенок не нужен, как быть?". Ксения Бородина честносказала, что девушке нужно быть готовой воспитывать малыша самостоятельно.Удивительно, носама Ксения Бородина продолжает верить в любовь даже после двух неудачныхбраков. На один из вопросов в микроблоге теледива рассказала, что не видитничего плохого в родах после 40, и сама планирует стать мамой именно в этомвозрасте.Более того, собравшаясярожать третьего Ксения Бородина не боится материнства, несмотря на то что ужеполучила моральную пощечину от бывшего мужа. В откровениях с поклонниками оназаявила, что отец ее старшей дочери Маруси бизнесмен Юрий Будагов видится сдевочкой всего пару раз в год. Конечно, все остальное время воспитывать 13-летнююМарусю приходится Ксении Бородиной в одиночку.