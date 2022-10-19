Подробности личной жизни Ксении Бородиной.
Подробности личной жизни Ксении Бородиной.
Телеведущая
Ксения Бородина на днях устроила в своих социальных сетях новый интерактив.
Подписчики задавали ведущей разные вопросы, а она честно на них отвечала. Так,
некоторые интересовались здоровьем 39-летней Ксении, ведь совсем недавно она
поделилась проблемой с мигренями.
Другие девушки
просили у Бородиной совет. Одна из подписчиц описала свою проблему: "Беременная,
парень говорит, что ребенок не нужен, как быть?". Ксения Бородина честно
сказала, что девушке нужно быть готовой воспитывать малыша самостоятельно.
Удивительно, но
сама Ксения Бородина продолжает верить в любовь даже после двух неудачных
браков. На один из вопросов в микроблоге теледива рассказала, что не видит
ничего плохого в родах после 40, и сама планирует стать мамой именно в этом
возрасте.
Более того, собравшаяся
рожать третьего Ксения Бородина не боится материнства, несмотря на то что уже
получила моральную пощечину от бывшего мужа. В откровениях с поклонниками она
заявила, что отец ее старшей дочери Маруси бизнесмен Юрий Будагов видится с
девочкой всего пару раз в год. Конечно, все остальное время воспитывать 13-летнюю
Марусю приходится Ксении Бородиной в одиночку.