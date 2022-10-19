Всероссийский телемарафон, приуроченный ко Дню народного единства, организует ВГТРК. Он пройдет на...

Всероссийский телемарафон, приуроченный ко Дню народного единства, организует ВГТРК. Он пройдет на онлайн-платформе «Смотрим» 4 ноября и будет называться «Национальный характер». Медиапроект объединит все регионы страны.Важную роль телемарафонов такого масштаба в формировании единого социокультурного пространства в ходе визита в Челябинск отметил заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. По его словам, это очень непростая, но благодарная работа – показать культурный код, который формирует национальный характер российского народа.«Россия – страна с очень большой и протяженной территорией, с различными пластами истории и культуры.Населяют ее, по последним данным, представители 193 национальностей. Сегодня в условиях проходящей на Украинеспециальной военной операции особенно важно показать крепость духа и непобедимость нашего народа.Вот такая цель нашего телемарафона. Новый творческий проект создается при участии всех наших региональных филиалов.Думаю, что 4 ноября мы посмотрим в эфире на платформе «Смотрим» и в региональных эфирах очень интересный продукт»,— подчеркнул Рифат Сабитов.Он добавил, что ВГТРК выполняет свою миссию по сохранению культуры и исторического наследия страны. Филиалы телерадиокомпании ежесуточно вещают на 57 языках и наречиях народов России.Фото: ГТРК «Южный Урал»