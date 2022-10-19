В этом году в столице демонтировали 186 аварийных объектов.

В этом году в столице демонтировали186 аварийных объектов.Ветхие здания не только не красят город, но и представляют опасность, поэтому в Москве продолжают вести работу по выявлению таких строений. Их либо восстанавливают, либо сносят. В 2022 году восстановили 122 ветхие постройки, а 186 аварийных объектов демонтировали.Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров рассказал, что в ведении данного органа исполнительной власти находится около 3,5 тысячи строений в неудовлетворительном состоянии. 1,4 тысячи были выявлены в этом году.По словам Боброва, инспекция работает совместно с отраслевыми департаментами и собственниками. Специалисты определяют, подлежит ли тот или иной объект восстановлению или его следует снести. Для тех строений, которые необходимо восстановить, разрабатывают дорожные карты."Работа с ветхим фондом — важный элемент профилактики правонарушений. Архитектурная составляющая влияет на внешний облик города и безопасность", – отметил начальник Госинспекции по недвижимости.Когда принято решение о сносе аварийной постройки, ее владелец может не пойти на контакт с городом. В таком случае вопрос демонтажа рассматривается в судебном порядке. Около 70% объектов, рассмотренных в судах, приводятся в надлежащий вид либо демонтируются в процессе или по результатам разбирательств.К слову, не так давно в Красносельском районе Москвы была ликвидирована незаконная пристройка к историческому зданию. От самостроя спасли доходный дом Серафимы Давыдовой на Мясницкой улице. Это здание является объектом культурного наследия и охраняется государством.Нередко на месте незаконных построек появляются действительно нужные жителям объекты. Например, на Коптевском бульваре (владение 18а) построили детский городок, напротив 15-го дома на улице Берзарина соорудили большую площадку, а на Ставропольской улице создали красивый сквер.Подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы представлена на официальном сайте комплекса .