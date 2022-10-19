В Москве не вводятся меры, ограничивающие обычный ритм жизни города. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве не вводятся меры, ограничивающие обычный ритм жизни города. Об этом в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.Во исполнение указов президента Владимира Путина о дополнительных полномочиях глав регионов Москва примет меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, заявил мэр."При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", – подчеркнул Собянин.По его словам, федеральные и городские службы будут решать задачи в рабочем режиме. Речь идет об обеспечении устойчивости экономики, координации сил и средств реагирования, защите от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и прочем, перечислил мэр.Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности 19 октября ввел военное положение в четырех новых регионах, средний уровень реагирования – в ряде пограничных субъектов. В областях Центрального и Южного федеральных округов устанавливается уровень повышенной готовности.Также создаются два федеральных оперативных штаба – специальный координационный совет (его глава – премьер-министр Михаил Мишустин) и специальная рабочая группа Госсовета (председатель – Сергей Собянин). Подробнее – в "Дни.ру".Напомним, что 17 октября Собянин в Москве и полном выполнении соответствующих задач. Призывные пункты закрылись в тот же день.