Александровский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску жителя г.Александрова к ООО «УК...

Александровский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску жителя г.Александрова к ООО «УК «Эврика Комфорт» о защите прав потребителей и возложении обязанности.Установлено, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание кровли многоквартирного дома по ул. Коссович г. Александрова, что привело к образованию многочисленных протечек в принадлежащем истцу жилом помещении.Суд обязал ответчика выполнить работы по текущему ремонту кровли многоквартирного дома над квартирой истца в соответствии с локальной сметой из заключения эксперта, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Также он возложил на управляющую компанию все понесенные по делу судебные расходы, в том числе по проведению судебной строительно-технической экспертизы в сумме 60 000 руб.Решение суда в законную силу не вступило.Фото https://www.pxfuel.com