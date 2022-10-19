Споры вокруг личности Виктора Цоя не утихают даже спустя 32 года после смерти артиста.

Споры вокруг личности Виктора Цоя не утихают даже спустя 32 года после смерти артиста.Советскийрок-музыкант и символ эпохи перестройки Виктор Цой — интересный феномен в музыке.Его творчество для многих остается актуальным и по сей день, а вокруг самогоартиста даже после смерти не утихают споры. Фанаты и критики ежегодно задаютсявопросом, что же такого было у Виктора Цоя.В разговоре сна эту тему высказался музыкальный эксперт Сергей Соседов. Шоуменне разделяет восторга от музыки Цоя, и считает, что причина такой популярности— сценический образ."Ничегоособенно он не спел, я вас умоляю… Там ничего не было своего оригинального",— говорит критик о творчестве лежащего в земле артиста. Соседов считает, чтоВиктор Цой просто выгодно выделялся своей простотой на фоне вычурных советскихартистов: "Напомаженные, на голове лак, парики дорогие, нашлепки. А тутпростой парень вышел".Слова музыкальнокритика, фигурально выражаясь, достали Виктора Цоя из памяти людей из поколения80-х. Мнение шоумена вызвало несогласие поклонников, ведь они считают, что артистаневозможно отделить от его музыки.Симбиоз любви кмузыке и личности Виктора Цоя расположен в Москве на Арбате — это Стена ВиктораЦоя. В 2006 году неизвестные публично вытерли ноги об память артиста и закрасилилегендарный арт-объект. В последствие фанаты бережно восстановили стену ВиктораЦоя и по сей день продолжаются отвоевывать право объекта на существование.