Дело Ани будет передано в Ленинский районный суд города Владимир, сообщается в группе памяти Анны...

"Дело Ани будет передано в Ленинский районный суд города Владимир, сообщается в группе памяти Анны в ВК. - . Такое решение сегодня принял судья Областного суда. Через 10 дней это решение вступит в силу и будем ждать новостей из Ленинского райсуда".Дата первого заседания в Ленинском районном суде пока не назначена.Напомним, что уголовное дело было начато в отношении врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и служебном подлоге. А также в отношении главного врача лечебного учреждения, обвиняемого в организации и руководстве служебным подлогом.6 лет назад "Вести" сообщали, что "Состояние владимирской роженицы Анны Бобриковой остаётся тяжелым". Далее - как "Полиция выясняет, кто довел Анну Бобрикову до крайне тяжелого состояния".Тогда же "В облздраве огласили итоги проверки по делу Анны Бобриковой", после чего выяснилось, что "Медицинскую помощь Анне Бобриковой оказывали с грубыми нарушениями". Потом ее стали готовить к переводу в хоспис, несмотря на то, что муж был против. Увы, в итоге в социальных сетях муж Анны Бобриковой, Сергей Плаксин, сообщил, что его супруга умерла: "Ребята, Аня умерла. В 23 ч остановилось сердце."Фото из группы памяти Анны в ВК.