Дело Ани будет передано в Ленинский районный суд города Владимир, сообщается в группе памяти Анны...
"Дело Ани будет передано в Ленинский районный суд города Владимир, сообщается в группе памяти Анны в ВК. - . Такое решение сегодня принял судья Областного суда. Через 10 дней это решение вступит в силу и будем ждать новостей из Ленинского райсуда".
Дата первого заседания в Ленинском районном суде пока не назначена.
Напомним, что уголовное дело было начато в отношении врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и служебном подлоге. А также в отношении главного врача лечебного учреждения, обвиняемого в организации и руководстве служебным подлогом.
6 лет назад "Вести" сообщали, что "Состояние владимирской роженицы Анны Бобриковой остаётся тяжелым". Далее - как "Полиция выясняет, кто довел Анну Бобрикову до крайне тяжелого состояния".
Тогда же "В облздраве огласили итоги проверки по делу Анны Бобриковой", после чего выяснилось, что "Медицинскую помощь Анне Бобриковой оказывали с грубыми нарушениями". Потом ее стали готовить к переводу в хоспис, несмотря на то, что муж был против. Увы, в итоге в социальных сетях муж Анны Бобриковой, Сергей Плаксин, сообщил, что его супруга умерла: "Ребята, Аня умерла. В 23 ч остановилось сердце."
Фото из группы памяти Анны в ВК.