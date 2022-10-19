Вынесен приговор по обвинению в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для...

Вынесен приговор по обвинению в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для здоровья.В ночь 12 на 13 февраля 2022 года на ул. Строителей города Коврова Зубынин А.С. увидел в правом кармане куртки стоящего рядом с ним мужчины принадлежащий последнему мобильный телефон марки «iPhone 12», который попытался похитить. Тот сопротивлялся и подсудимый нанес ему несколько ударов. А затем достал из кармана куртки мобильный телефон, который убрал в карман своих брюк и скрылся с места совершения преступления.Потерпевшему причинён материальный ущерб в размере 70 601 рубль 85 копеек и телесные повреждения, которые квалифицируются как не причинившие вреда здоровью, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Подсудимый вину признал полностью, от дачи показаний отказался. И получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com