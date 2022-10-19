Власти Покрова заявили о приостановке ремонта трассы М-7 в черте города. По словам чиновников местной администрации, информация о приостановке ремонтных работ появилась в понедельник 17-го

Власти Покрова заявили о приостановке ремонта трассы М-7 в черте города. По словам чиновников местной администрации, информация о приостановке ремонтных работ появилась в понедельник 17-го числа. Денис Рогов, первый заместитель главы администрации г. Владимира 14 числа они взяли паузу и буквально 17 в понедельник нас проинформировали, что нет, они заканчивают производство данных работ в связи