Напомним, что в районе уже разрабатывается проект межевания земель под Северный обход города, который обезопасит дороги от тысяч транзитных машин.

В ноябре в Александрове откроют новую дорогу по маршруту «Карьеры - Ярославское шоссе». Она разгрузит трафик через город на время проектировки обхода районного центра.«В Николаевке и Лукьянцево много песчаных карьеров. Оттуда большегрузы с песком едут через Александров, что создаёт большую нагрузку для местных автомагистралей. Мы строим объезд через перечисленные населённые пункты с выходом на Ярославское шоссе. Подрядчику осталось заасфальтировать небольшой отрезок. Транспорт с Балакирево также отправим в объезд», - рассказал глава Александровского района Денис Кузнецов в эфире Центра управления регионом.Напомним, что в районе уже разрабатывается проект межевания земель под Северный обход города, который обезопасит дороги от тысяч транзитных машин.