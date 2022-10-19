За полтора месяца осени в региональное МВД поступило более 20 сообщений о пропаже несовершеннолетних. Все дети найдены живыми.

Во Владимирской области пропавшего 8-летнего мальчика нашли в стоге сена. Об этом рассказали в региональном УМВД.В полицию Александровского района поступило заявление об исчезновении ребёнка. Школьник ушел гулять, но домой так и не вернулся. Полицейские обошли территорию, на которой мог находиться юноша.«В поле нашли детский велосипед. Лейтенант Анна Асташенко нашла «потеряшку» спящим в стоге сена. Мальчика передали родителям», - уточнили в полиции.Добавим, что за полтора месяца осени в МВД поступило более 20 сообщений о пропаже несовершеннолетних. Все дети найдены живыми.