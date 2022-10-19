Полицейские нашли пропавшего мальчика в Александровском районе спящим в стоге сена. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области. Как сообщают правоохранители, 8-летний ребенок

Полицейские нашли пропавшего мальчика в Александровском районе спящим в стоге сена. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области. Как сообщают правоохранители, 8-летний ребенок отправился на прогулку, но с наступлением темноты домой не вернулся. Родители решили обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов несколько часов вели поиски ребенка у дома: в том числе в поле и