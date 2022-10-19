Судебные приставы Камешковского района взыскали 44 штрафа за превышение скорости с 25-летней местной жительницы. Девушке пришлось заплатить 23 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе.

Судебные приставы Камешковского района взыскали 44 штрафа за превышение скорости с 25-летней местной жительницы. Девушке пришлось заплатить 23 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе. Любительница быстрой езды не торопилась оплачивать штрафы добровольно. Приставы выяснили, что у неё имеется автомобиль «LADA GRANTA» 2021 года выпуска. В отношении транспортного средства было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Кроме