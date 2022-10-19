Ковровская городская больница с помощью Госзакупок приобрела пульсоксиметр за 873 тысячи рублей при рыночной стоимости устройства в 40 тысяч рублей. Устройство Masimo Radical-7 предназначено для

Ковровская городская больница с помощью Госзакупок приобрела пульсоксиметр за 873 тысячи рублей при рыночной стоимости устройства в 40 тысяч рублей. Устройство Masimo Radical-7 предназначено для измерения сатурации кислорода, частоты пульса и определения качества кровоснабжения внутренних органов. Аппарат, поставленный компанией «Медальянс», может работать автономно и от электросети. Ранее больница в Коврове пыталась приобрести еще одно устройство,