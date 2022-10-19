Ремонт Павловского моста в Коврове преодолел экватор. На следующей неделе рабочие планируют...

Ремонт Павловского моста в Коврове преодолел экватор. На следующей неделе рабочие планируют приступить к асфальтированию одной из полос.На половине путепровода установили гидроизоляцию, подготовили поверхность к бетонированию. После работы продолжаться уже на другой стороне моста. По оценкам представителей мэрии Коврова, ход ремонтных работ идет с опережением графика более чем на месяц. Согласно договору, объект должен быть сдан в конце ноября 2023 года.Юрий Горюнов, начальник Управления городского хозяйства администрации города Коврова:– Пролеты подготовлены к асфальтировке, осталось сделать переходные участки между дорогой и этими пролетами и на следующей неделе подрядчик уже готов приступить к асфальтировке путепровода.Все подробности в репортаже в нашем итоговом выпуске, сразу после федеральных Вестей.Фото из архива ГТРК "Владимир"